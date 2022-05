Usa, altro colpo per i pro-choice: il Senato blocca provvedimento dem sui diritti all’aborto (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag — Un altro duro colpo per gli abortisti Usa: il Senato americano ha bloccato il provvedimento per convertire in legge la storica sentenza della Corte Suprema, la Roe v.Wade che nel 1973 ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. La misura, proposta dai dem, sanciva l’accesso alle interruzioni di gravidanza a livello federale, non più a discrezione di ogni singolo Stato. bloccato il provvedimento dem sull’aborto federale Sessanta i voti necessari per l’approvazione del provvedimento, che invece è stato bloccato con 49 voti a favore a fronte di 51 contrari. Compatto il fronte dei repubblicani, tutti contro la misura, mentre tra le fila dem solo il Senatore Joe Manhcin ha «cambiato casacca» schierandosi con i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag — Unduroper gli abortisti Usa: ilamericano hato ilper convertire in legge la storica sentenza della Corte Suprema, la Roe v.Wade che nel 1973 ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. La misura, proposta dai dem, sanciva l’accesso alle interruzioni di gravidanza a livello federale, non più a discrezione di ogni singolo Stato.to ildem sull’aborto federale Sessanta i voti necessari per l’approvazione del, che invece è statoto con 49 voti a favore a fronte di 51 contrari. Compatto il fronte dei repubblicani, tutti contro la misura, mentre tra le fila dem solo ilre Joe Manhcin ha «cambiato casacca» schierandosi con i ...

