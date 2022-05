Una vittoria di… Maggio: l’ex Napoli regala il successo al Vicenza nell’andata playout contro il Cosenza (Di giovedì 12 maggio 2022) Un gol Christian Maggio ha permesso al Vicenza di vincere l’andata del playout di Serie B, una doppia sfida decisiva contro il Cosenza per mantenere la categoria. La squadra di Francesco Baldini sembrava condannata alla retrocessione, nel finale di stagione si è registrato un sussulto da grande squadra. La partita di andata si è conclusa sul risultato di 1-0, grazie al gol dell’ex Napoli al 90?. Il Var è stato protagonista della sfida. Prima sul vantaggio ospite: il portiere del Cosenza rilancia, De Maio sbaglia lo stop e Caso, che al momento del rilancio era in fuorigioco, rientra e ruba il pallone al difensore biancorosso. E’ 0-1, ma l’arbitro annulla. Nella ripresa un gol annullato anche a Diaw. Finisce 1-0, la quarta retrocessa si deciderà al ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Un gol Christianha permesso aldi vincere l’andata deldi Serie B, una doppia sfida decisivailper mantenere la categoria. La squadra di Francesco Baldini sembrava condannata alla retrocessione, nel finale di stagione si è registrato un sussulto da grande squadra. La partita di andata si è conclusa sul risultato di 1-0, grazie al gol delal 90?. Il Var è stato protagonista della sfida. Prima sul vantaggio ospite: il portiere delrilancia, De Maio sbaglia lo stop e Caso, che al momento del rilancio era in fuorigioco, rientra e ruba il pallone al difensore biancorosso. E’ 0-1, ma l’arbitro annulla. Nella ripresa un gol annullato anche a Diaw. Finisce 1-0, la quarta retrocessa si deciderà al ...

