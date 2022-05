Una vita anticipazioni: Roberto salva Miguel ma l’avvocato è compromesso, che farà? (Di giovedì 12 maggio 2022) Quanti colpi di scena ci aspettano nelle prossime puntate di Una vita? Preparatevi perchè davvero ne vedremo delle belle. Ma iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 13 maggio 2022. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1385 di Acacias 38. Come avrete visto Miguel, dopo aver scoperto che Anabel e Soeldad sono fuori, ha detto ai suoi nonni che è arrivato il momento per mettere a segno il loro piano. Faranno davvero un furto nella casa di Marcos? Intanto Genoveva cerca di scoprire come mai Natalia è ossessionata dagli incubi mentre convince anche Aurelio che è arrivato il momento di fingere di far pace pubblicamente con Marcos per salvare le apparenze…Ignacio ha capito che Josè sospetta e ha annullato gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Quanti colpi di scena ci aspettano nelle prossime puntate di Una? Preparatevi perchè davvero ne vedremo delle belle. Ma iniziamo dalleche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unadi domani, 13 maggio 2022. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1385 di Acacias 38. Come avrete visto, dopo aver scoperto che Anabel e Soeldad sono fuori, ha detto ai suoi nonni che è arrivato il momento per mettere a segno il loro piano. Faranno davvero un furto nella casa di Marcos? Intanto Genoveva cerca di scoprire come mai Natalia è ossessionata dagli incubi mentre convince anche Aurelio che è arrivato il momento di fingere di far pace pubblicamente con Marcos perre le apparenze…Ignacio ha capito che Josè sospetta e ha annullato gli ...

