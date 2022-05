Una Vita, anticipazioni 12 maggio: Miguel si mette nei guai? (Di giovedì 12 maggio 2022) Miguel rischierà di mettersi in guai grossi pur di scoprire cosa nasconde Marcos Bacigalupe. Il giovane, stando agli spoiler della puntata Una Vita in onda il 12 maggio, farà in modo che l'uomo esca per introdursi in casa sua e tentare il furto, ma le cose andranno male. Marcos, infatti, tornerà prima del previsto e lo coglierà sul fatto. Nel frattempo, Genoveva cercherà di capire perché Natalia nomina il Bacigalupe nei suoi incubi. Infine, Aurelio porgerà le sue scuse al rivale, che le rifiuterà. Una Vita, trama 12 maggio: Genoveva vuole scoprire perché Natalia nomina Marcos nei suoi incubi Genoveva si recherà in carcere da Natalia e la troverà in uno stato pietoso. La giovane, infatti, avrà uno dei suoi incubi ricorrenti in cui compare Marcos ed inizierà a delirare ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 12 maggio 2022)rischierà dirsi ingrossi pur di scoprire cosa nasconde Marcos Bacigalupe. Il giovane, stando agli spoiler della puntata Unain onda il 12, farà in modo che l'uomo esca per introdursi in casa sua e tentare il furto, ma le cose andranno male. Marcos, infatti, tornerà prima del previsto e lo coglierà sul fatto. Nel frattempo, Genoveva cercherà di capire perché Natalia nomina il Bacigalupe nei suoi incubi. Infine, Aurelio porgerà le sue scuse al rivale, che le rifiuterà. Una, trama 12: Genoveva vuole scoprire perché Natalia nomina Marcos nei suoi incubi Genoveva si recherà in carcere da Natalia e la troverà in uno stato pietoso. La giovane, infatti, avrà uno dei suoi incubi ricorrenti in cui compare Marcos ed inizierà a delirare ...

