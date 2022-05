Una bomba della Guerra Mondiale in Liguria | 10mila persone da sfollare per disinnescarla ' Potrebbe esplodere'

Advertising

sofi_mangano : MA COSA LO TOGLI? ERA UNA BOMBA - _giuuu06_ : RT @thevimmies: CIOÈ CHRISTIAN QUEL REEL È UNA BOMBA PAZZESCA PERCHÈ L'HA CANCELLATOOOO ???? - thevimmies : CIOÈ CHRISTIAN QUEL REEL È UNA BOMBA PAZZESCA PERCHÈ L'HA CANCELLATOOOO ???? - tigrelt : RT @GiancarloDeRisi: ?????#Petrolio russo, ancora un no di Orban alle #sanzioni nonostante la #deroga per i Paesi dell'Est fino al 2025: 'Co… - micmicmic232323 : @KoishiKerol @Babsmant Ma chi ti ferma già ora a te!?! Sei una bomba!!! ?? Dai Kerol, tantissime cose belle quest'anno!!! -

Fanpage.it

Sarà necessario sfollare circa 10 mila persone per permettere le operazioni di disinnesco did'aereo della Seconda Guerra Mondiale trovata nel torrente Argentina a Taggia. Sono coinvolti i cittadini di Taggia, Riva Ligure e in minima parte di Sanremo Comuni di Taggia. Il ...... e anche per i musicisti, ancora storditi dalladel Sacre di Stravinskij (1913), la vita ... Debussy, Satie, Djagilev, còlti nella loro più vera e profonda umanità e nel contesto ditragedia ... Fast&Furious a Genzano: una bomba gigantesca rotolerà sulla via dell’Infiorata (VIDEO) Sarà necessario sfollare circa 10 mila persone per permettere le operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale trovata nel torrente Argentina a Taggia.Duecentocinquanta chili di tritolo in un ordigno di 450 chili: a Taggia, domenica sarà disinnescata la bomba, risalente alla seconda guerra mondiale, trovata nel torrente Argentina. "La bomba può scop ...