Un Posto Al Sole anticipazioni | Michele ai ferri corti con Silvia | cambio radicale di rotta

Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Michele sarà oppresso dai problemi con Silvia e deciderà di cambiare radicalmente. Michele è da poco rientrato a Napoli ma affronterà un momento davvero difficile. Vediamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole, là sopra napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Finalmente Michele è tornato a Napoli dopo l'assenza per lavoro a Milano e ha dovuto fare i conti con la sua vita che è andata praticamente in pezzi. Pare che il contratto di lavoro fuori sede non venga rinnovato e dunque l'uomo si sta organizzando per riprendere il suo lavoro a Radio Golfo 99.

