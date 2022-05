Un posto al sole, anticipazioni 12 maggio: una scoperta incredibile (Di giovedì 12 maggio 2022) Ad Un posto al sole, Lara Martinelli, che sembrava ormai destinata ad uscire dalla vita di Roberto Ferri, si ritroverà di fronte ad una scoperta sconvolgente che rimescolerà le carte in tavola. Le anticipazioni di oggi, giovedì 12 maggio, intanto, sottolineano che Marina continuerà a fare la guerra alla sua rivale, ma Roberto darà segnali di grande insofferenza rispetto ai continui battibecchi tra le due donne. Poco dopo, però, la Martinelli scoprirà qualcosa di inaspettato. In seguito, Angela e Giulia saranno in apprensione per un eccellente arresto che verrà eseguito nel quartiere dove lavorano al centro di accoglienza. In particolare, verrà catturato un boss e questo creerà non poco scompiglio. Anticioazioni UPAS 12 maggio: Mariella consiglierà a Silvia di riflettere sulla sua ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 12 maggio 2022) Ad Unal, Lara Martinelli, che sembrava ormai destinata ad uscire dalla vita di Roberto Ferri, si ritroverà di fronte ad unasconvolgente che rimescolerà le carte in tavola. Ledi oggi, giovedì 12, intanto, sottolineano che Marina continuerà a fare la guerra alla sua rivale, ma Roberto darà segnali di grande insofferenza rispetto ai continui battibecchi tra le due donne. Poco dopo, però, la Martinelli scoprirà qualcosa di inaspettato. In seguito, Angela e Giulia saranno in apprensione per un eccellente arresto che verrà eseguito nel quartiere dove lavorano al centro di accoglienza. In particolare, verrà catturato un boss e questo creerà non poco scompiglio. Anticioazioni UPAS 12: Mariella consiglierà a Silvia di riflettere sulla sua ...

