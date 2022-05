Un nuovo mediano per il Milan: Maldini prova l’anticipo su Mourinho (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa di chiudere la pratica Scudetto, il Milan comincia a muoversi sul calciomercato in vista della prossima stagione. A centrocampo possibile doppio rinforzo Milan a un passo dalla conquista… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa di chiudere la pratica Scudetto, ilcomincia a muoversi sul calciomercato in vista della prossima stagione. A centrocampo possibile doppio rinforzoa un passo dalla conquista… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ValNap1926 : @FrancescoRoma78 Io terrei Lozano e non prenderei Berardi. Non mi strappo i capelli per Fabian l'ho detto! Meno per… - 5Dan05 : @loca_acm @eImudo Non muntari , gli auguro nuovo Gattuso. Dai davvero ti rendi conto che dobbiamo fare fare i lanci… -