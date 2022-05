Un giorno di riposo al mese nei momenti più dolorosi del ciclo mestruale Cosa ne pensate?

Advertising

giadaxhaz : @MattiaZenzola matti oggi giorno di riposo - KappaFerruccio : E come lo vogliamo passare il giorno di riposo? Pensando a quando dovrò tornare a lavoro. - red_zombie_69 : @RosyDiBartolo1 Fatica accumulata, si arriva al giorno di riposo esausti. - chanlixblueprnt : oggi ultimo giorno di riposo perché domani devo prepare ed civica e da lunedì riniziare a studiare per altre materie - delenastydiak : @juventusfc giorno di riposo doveroso dopo aver fatto il culo ai cartonati -

Lazio News 24

...itinerante di immagini artistiche realizzate dal fotografo Damiano Andreotti in case didel ... Per ATS "è unimportante " ha sottolineato Stefania Bolis dell'azienda sanitaria " abbiamo ......e familiare (se ti scrivono su Whatsapp anche a mezzanotte e devi tornare in turno quando eri di) e straordinari e produttività aggiuntiva sono la quotidianità per tappare i buchi! Ogni... Juventus, due giorno di riposo dopo il ko con l'Inter Non cambia, come previsto, la situazione rispetto a ieri in casa Lazio. Ciro Immobile ancora non è pronto a tornare, come anticipato già questa mattina. Ci proverà nei prossimi giorni in vista di lune ...Il centravanti serbo esalta i tifosi bianconeri attraverso il post Instagram pubblicato all'indomani della sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter ...