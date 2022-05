Un Figlio di Nome Erasmus, trama del film in onda stasera, giovedì 12 maggio, su Canale 5 (Di giovedì 12 maggio 2022) Un Figlio di Nome Erasmus , in onda stasera , giovedì 12 maggio , su Canale 5 , è un film italiano diretto da Alberto Ferrari , con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Daniele Liotti nei panni dei ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022) Undi, in12, su5 , è unitaliano diretto da Alberto Ferrari , con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Daniele Liotti nei panni dei ...

Advertising

cineblogit : Stasera in tv: “Un figlio di nome Erasmus” su Canale 5 - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedi 12 maggio, in prima serata su Canale 5 va in onda il film “Un figlio di nome Erasmus” - Giusepp72686358 : RT @diletss: Dal dargli 4 copertine a fare la dedica di coppia in un libro da leggere al loro figlio peloso… i glow up (e le rivincite perc… - Stefi477 : @LellaDe2 Diteglielo a quel vecchio rincoglionito che presenta che quella curiosa ragazza ha un nome Lucrezia Sel… - oscardozou : RT @d_mhg: @XimPete @abejaworld @d_mhg2014 @UleaJesus @MyrIR5 @ELIZABETHNRE @ANABERTHAValde4 @mickycastanedac @mjarmas08 @arauorinoco @laza… -