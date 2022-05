Un figlio di nome Erasmus: curiosità e trama del film con Luca Bizzarri e Daniele Liotti (Di giovedì 12 maggio 2022) La prima serata di Canale5 di giovedì 12 maggio 2022 propone una divertente commedia con un cast corale costellato da conosciuti interpreti nostrani come Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis. Nella pellicola dal titolo Un figlio di nome Erasmus gli attori interpretano quattro amici di vecchia data che ormai quarantenni vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro avevano amato da ragazzi proprio quanodo avevano datto l’Erasmus in Portogallo. Ad aspettarli ci sarà un figlio del quale non si conosce il padre. Un figlio di nome Erasmus: le curiosità ed il cast della pellicola Un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) La prima serata di Canale5 di giovedì 12 maggio 2022 propone una divertente commedia con un cast corale costellato da conosciuti interpreti nostrani come, Paolo Kessissoglu,e Ricky Memphis. Nella pellicola dal titolo Undigli attori interpretano quattro amici di vecchia data che ormai quarantenni vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro avevano amato da ragazzi proprio quanodo avevano datto l’in Portogallo. Ad aspettarli ci sarà undel quale non si conosce il padre. Undi: leed il cast della pellicola Un ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 12 MAGGIO 2022: GIOVEDÌ CON L'EUROVISION, UN FIGLIO DI NOME ERASMUS E I TALK - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda il film con @LucaBizzarri e @paolokessisoglu #UnFiglioDiNomeErasmus 1^ tv https:… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda il film con @LucaBizzarri e @paolokessisoglu #UnFiglioDiNomeErasmus 1^ tv https:… - giusydausi : RT @diletss: Dal dargli 4 copertine a fare la dedica di coppia in un libro da leggere al loro figlio peloso… i glow up (e le rivincite perc… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda il film con @LucaBizzarri e @paolokessisoglu #UnFiglioDiNomeErasmus 1^ tv… -