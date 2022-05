Ultime Notizie – Zeman: “Roma in finale Conference League? Torneo da paesi sottosviluppati” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E’ un segno del livello di quella coppa, che è di un livello molto basso. Una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati, anche se ci sono state anche squadre grandi”. Zdenek Zeman a ‘Un Giorno da Pecora’ si esprime così sulla finale di Conference League che la Roma giocherà a Tirana contro il Feyenoord. Il tecnico boemo boccia anche lo spettacolo offerto da Inter e Juventus nella finale di Coppa Italia. “La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione e troppa difesa”, dice. A chi fa notare che la Juventus ha segnato con Vlahovic proprio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Mourinho ha portato laindi? E’ un segno del livello di quella coppa, che è di un livello molto basso. Una coppa nuova dove giocano icalcisticamente, anche se ci sono state anche squadre grandi”. Zdeneka ‘Un Giorno da Pecora’ si esprime così sulladiche lagiocherà a Tirana contro il Feyenoord. Il tecnico boemo boccia anche lo spettacolo offerto da Inter e Juventus nelladi Coppa Italia. “La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione e troppa difesa”, dice. A chi fa notare che la Juventus ha segnato con Vlahovic proprio ...

