Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Difendere nostro Paese vuol dire difendere Europa e tutto il mondo”

(Di giovedì 12 maggio 2022) “C’è chi è morto difendendo la nostra terra ela nostra terraanche l’“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo con un videomessaggio alla serata di gala dell’Atlantic Council a Washington e che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. “Gli ucraini difendono la nostra terra eil”, ha aggiunto in un successivo passaggio del suo accorato discorso. “Siamo la nazione dei migliori difensori. Dietro il coraggio e la saggezza delpopolo ci sono migliaia di storie vere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione