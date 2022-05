Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Onu indagherà su crimini guerra. Cina vota contro (Di giovedì 12 maggio 2022) Ucraina-Russia, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che stabilisce un’inchiesta sui presunti crimini commessi dalle truppe russe in Ucraina. Cina ed Eritrea sono stati gli unici Paesi a votare contro. I favorevoli sono stati 33 e gli astenuti 12. La riunione odierna, a cui non ha partecipato la Russia, era stata richiesta dall’Ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022), il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che stabilisce un’inchiesta sui presunticommessi dalle truppe russe ined Eritrea sono stati gli unici Paesi are. I favorevoli sono stati 33 e gli astenuti 12. La riunione odierna, a cui non ha partecipato la, era stata richiesta dall’. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - VesuvioLive : Follia in Campania: fa finta di essere un carabiniere e si mette a sparare fuori al bar - GabrielePollast : RT @AmalaTV_: ?? LIVE Ore 21:00 ?? Dopo la Diretta di ieri sera, in cui ci siamo divertiti (??), torniamo su #AmalaTV per commentare a freddo… -