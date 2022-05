Ultime Notizie – Ucraina, Letta: “Se Italia e Ue divisi, Putin ha vinto metà della sua guerra” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Da me sentirete parole che aiutino a far sì che il Paese sia unito, se Putin trova l’Italia e l’Ue divisa ha vinto metà della sua guerra“. Così Enrico Letta a Piazzapulita su La7, parlando del conflitto Ucraina-Russia. “In questo momento – rimarca – c’è fondamentale bisogno di posizioni comuni sia in Italia che a livello europeo. Io ho incontrato Giuseppe Conte. Abbiamo discusso, abbiamo parlato, abbiamo dei punti d’intesa e dei punti su cui esistono differenze ma insieme dobbiamo farlo, insieme a una maggioranza che sostiene il governo. Se Draghi ha una maggioranza che lo sostiene può dire le cose importanti che ha detto a Washington e poi insieme all’Europa. Se ci dividiamo facciamo il gioco di Putin“. Dopo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Da me sentirete parole che aiutino a far sì che il Paese sia unito, setrova l’e l’Ue divisa hasua“. Così Enricoa Piazzapulita su La7, parlando del conflitto-Russia. “In questo momento – rimarca – c’è fondamentale bisogno di posizioni comuni sia inche a livello europeo. Io ho incontrato Giuseppe Conte. Abbiamo discusso, abbiamo parlato, abbiamo dei punti d’intesa e dei punti su cui esistono differenze ma insieme dobbiamo farlo, insieme a una maggioranza che sostiene il governo. Se Draghi ha una maggioranza che lo sostiene può dire le cose importanti che ha detto a Washington e poi insieme all’Europa. Se ci dividiamo facciamo il gioco di“. Dopo ...

Advertising

sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - faxfax2018 : RT @GavinoSanna1967: Energia e contratti telefonici: necessarie nuove regole per evitare rischio di utenti lasciati senza luce e gestore ht… - cronacacampania : Giulianova, noto commerciante muore in casa per un malore -