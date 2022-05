Ultime Notizie – Ucraina: la storia di speranza del piccolo Makhar, Rocca (Cri) ‘racconta la forza dell’umanità’ (Di giovedì 12 maggio 2022) Da Vorzel, vicino Bucha, a Leopoli e poi in Italia vicino Roma, grazie alla Croce Rossa Italiana. E’ il viaggio di Makhar, bimbo di 20 mesi che necessita di accertamenti e di un delicato intervento per una labiopalatoschisi, impossibili al momento in Ucraina, raccontato nel video della Cri lanciato oggi sui social dell’Associazione. “Questa storia è rappresentativa, così come tante altre, della forza dell’Umanità, il primo – commenta il Presidente della Cri, Francesco Rocca – dei nostri Principi. Il dialogo e la collaborazione tra le Consorelle consentono di realizzare piccoli e grandi miracoli. Questa vicenda toccherà il cuore di molti e mi auguro faccia riflettere sulle tragiche conseguenze che le guerre hanno sui più vulnerabili”. Il piccolo è stato evacuato dalla Cri durante ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Da Vorzel, vicino Bucha, a Leopoli e poi in Italia vicino Roma, grazie alla Croce Rossa Italiana. E’ il viaggio di, bimbo di 20 mesi che necessita di accertamenti e di un delicato intervento per una labiopalatoschisi, impossibili al momento in, raccontato nel video della Cri lanciato oggi sui social dell’Associazione. “Questaè rappresentativa, così come tante altre, delladell’Umanità, il primo – commenta il Presidente della Cri, Francesco– dei nostri Principi. Il dialogo e la collaborazione tra le Consorelle consentono di realizzare piccoli e grandi miracoli. Questa vicenda toccherà il cuore di molti e mi auguro faccia riflettere sulle tragiche conseguenze che le guerre hanno sui più vulnerabili”. Ilè stato evacuato dalla Cri durante ...

