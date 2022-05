Ultime Notizie – Torino, assalto a Unione Industriale: 11 misure cautelari (Di giovedì 12 maggio 2022) Undici misure cautelari, nei confronti di militanti di Askatasuna ed appartenenti a collettivi studenteschi, sono state eseguite questa mattina dalla polizia di Torino per l’assalto all’Unione Industriali dello scorso 18 febbraio in occasione di una manifestazione studentesca, nell’ambito della mobilitazione nazionale contro l’alternanza scuola-lavoro. Resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni i reati contestati. Una ventina di manifestanti aggredì anche con bastoni, un contingente delle forze dell’ordine dislocato a protezione dell’ingresso della sede dell’Unione Industriale. Le undici misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos di Torino sono 3 arresti in carcere, 4 arresti ai domiciliari e 4 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Undici, nei confronti di militanti di Askatasuna ed appartenenti a collettivi studenteschi, sono state eseguite questa mattina dalla polizia diper l’all’Industriali dello scorso 18 febbraio in occasione di una manifestazione studentesca, nell’ambito della mobilitazione nazionale contro l’alternanza scuola-lavoro. Resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni i reati contestati. Una ventina di manifestanti aggredì anche con bastoni, un contingente delle forze dell’ordine dislocato a protezione dell’ingresso della sede dell’. Le undicieseguite questa mattina dalla Digos disono 3 arresti in carcere, 4 arresti ai domiciliari e 4 ...

