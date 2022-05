Ultime Notizie Serie A: Juve da zero tituli, tifosi contro Spalletti, il Venezia cerca l’impresa (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.45 – Zeman parla di Roma – «E’ in finale ma di una competizione minore, Italiano meglio di Mourinho»: così Zeman nel giorno del suo 75esimo compleanno. Le dichiarazioni 16.45 – I miglioramenti di Kjaer – Il difensore del Milan prosegue nella riabilitazione, con l’obiettivo di tornare a disposizione per l’inizio della prossima stagione. Le condizioni 14.15 – Delusione a Napoli – Victor Osimhen affronta il tema scudetto: «Siamo più delusi noi dei tifosi, ma ci riproveremo l’anno prossimo». Le parole 12.30 – Soncin ci crede ancora – «A Roma per l’impresa, ma avremmo dovuto giocare tutti alla stessa ora»: così il tecnico del Venezia, Andrea ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.45 – Zeman parla di Roma – «E’ in finale ma di una competizione minore, Italiano meglio di Mourinho»: così Zeman nel giorno del suo 75esimo compleanno. Le dichiarazioni 16.45 – I miglioramenti di Kjaer – Il difensore del Milan prosegue nella riabilitazione, con l’obiettivo di tornare a disposizione per l’inizio della prossima stagione. Le condizioni 14.15 – Delusione a Napoli – Victor Osimhen affronta il tema scudetto: «Siamo più delusi noi dei, ma ci riproveremo l’anno prossimo». Le parole 12.30 – Soncin ci crede ancora – «A Roma per, ma avremmo dovuto giocare tutti alla stessa ora»: così il tecnico del, Andrea ...

Advertising

sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - tabellamercatob : In #SerieB, da oggi, si entra nel vivo degli spareggi Andata #Playout per evitare retrocessione in #SerieC Tra meno… - Alexander76NO : Borse in rosso con i timori per l’inflazione. Vola il prezzo del gas, corre il dollaro - Il Sole 24 ORE @sole24ore -