Ultime Notizie – Salute e Sport | Tennis&Friends torna al Foro Italico

Un match 'legend' in stile anni '60 in omaggio a Nicola Pietrangeli, screening e check up gratuiti oltre a uno 'speaking corner' per incontrare i medici, tanti personaggi dello Sport, della solidarietà e dello spettacolo, "ambassador" dell'evento: la prevenzione. torna al Foro Italico di Roma, sabato 14 maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends–Salute e Sport, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Essere presenti a una manifestazione come Tennis & Friends, nella quale la Salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, è un segnale importante: ancora una volta, il mondo dello ...

