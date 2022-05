Ultime Notizie – Russia, tv contro Italia e Draghi. Solovyov: “Italiani mi scrivono…” – Video (Di giovedì 12 maggio 2022) “E poi c’è l’Italia… L’Italia che sembrava così vicina a noi.. Hanno Mario Draghi… .”. Vladimir Solovyov, ‘star’ della tv russa recentemente ospite di trasmissioni Italiane, si sofferma sul ruolo dell’Italia in funzione anti-Russia nel quadro della guerra che Mosca ha avviato contro l’Ucraina. “L’Italia ci esclude dal premio Dante. Perché? Perché siamo russi… E gli Italiani che hanno una coscienza dicono ‘proviamo grande vergogna per quello che sta succedendo, non dovrebbe andare così. La gente mi scrive, le persone dicono ‘per favore dica a Putin che non è il popolo Italiano. E’ il governo, che disprezziamo’…”, dice Soloviov nel suo talk show, come evidenzia su Twitter il giornalista della Bbc, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “E poi c’è l’… L’che sembrava così vicina a noi.. Hanno Mario… .”. Vladimir, ‘star’ della tv russa recentemente ospite di trasmissionine, si sofferma sul ruolo dell’in funzione anti-nel quadro della guerra che Mosca ha avviatol’Ucraina. “L’ci esclude dal premio Dante. Perché? Perché siamo russi… E glini che hanno una coscienza dicono ‘proviamo grande vergogna per quello che sta succedendo, non dovrebbe andare così. La gente mi scrive, le persone dicono ‘per favore dica a Putin che non è il popolono. E’ il governo, che disprezziamo’…”, dice Soloviov nel suo talk show, come evidenzia su Twitter il giornalista della Bbc, ...

