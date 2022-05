Ultime Notizie – Papa: ‘Natalità vera emergenza sociale, invertire rotta’ (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’Italia, l’Europa e l’Occidente si stanno impoverendo di avvenire“. E’ il grido di allarme del Papa nel saluto agli Stati Generali della natalità. “Il tema della natalità – denuncia il Papa – rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Non è immediatamente percepibile, come altri problemi che occupano la cronaca, ma è molto urgente: nascono sempre meno bambini e questo significa impoverire il futuro di tutti; l’Italia, l’Europa e l’Occidente si stanno impoverendo di avvenire”. “C’è una periferia esistenziale in Occidente, poco vistosa, che non si nota immediatamente. E quella delle donne e degli uomini che hanno il desiderio di un figlio, ma non riescono a realizzarlo. Molti giovani faticano a concretizzare il loro sogno familiare. E allora si abbassa l’asticella del desiderio e ci si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’Italia, l’Europa e l’Occidente si stanno impoverendo di avvenire“. E’ il grido di allarme delnel saluto agli Stati Generali della natalità. “Il tema della natalità – denuncia il– rappresenta unae propria. Non è immediatamente percepibile, come altri problemi che occupano la cronaca, ma è molto urgente: nascono sempre meno bambini e questo significa impoverire il futuro di tutti; l’Italia, l’Europa e l’Occidente si stanno impoverendo di avvenire”. “C’è una periferia esistenziale in Occidente, poco vistosa, che non si nota immediatamente. E quella delle donne e degli uomini che hanno il desiderio di un figlio, ma non riescono a realizzarlo. Molti giovani faticano a concretizzare il loro sogno familiare. E allora si abbassa l’asticella del desiderio e ci si ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - VesuvioLive : Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante. Gli amici: “Il tuo sorriso brillerà nel cielo” - corgiallorosso : ?? Presentata la nuova maglia per la stagione 2022-23 #AsRoma -