Ultime Notizie – Oncologo Bracarda: “Nuova terapia riconosce tumore vescica e lo attacca” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Avelumab è un anticorpo monoclonale che si lega alla cosiddetta proteina checkpoint PD-L1: è una di quelle terapie che consentono al nostro sistema immunitario di riconoscere il tumore della vescica in quanto tale e di attaccarlo. A differenza dei chemioterapici, non ha un’azione diretta sulla malattia, ma favorisce la sua aggressione da parte del sistema immunitario. Il vantaggio è che questa risposta potrebbe durare nel tempo. Lo svantaggio, invece, potrebbe essere in generale quello di avere un tempo di attivazione della risposta più lenta. Ma visto che noi in questo tipo di protocollo iniziamo con la chemioterapia, la risposta iniziale è ottenuta dalla chemioterapia: i pazienti ottengono come minimo una stazionarietà della malattia, meglio se una risposta parziale o completa, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Avelumab è un anticorpo monoclonale che si lega alla cosiddetta proteina checkpoint PD-L1: è una di quelle terapie che consentono al nostro sistema immunitario dire ildellain quanto tale e dirlo. A differenza dei chemioterapici, non ha un’azione diretta sulla malattia, ma favorisce la sua aggressione da parte del sistema immunitario. Il vantaggio è che questa risposta potrebbe durare nel tempo. Lo svantaggio, invece, potrebbe essere in generale quello di avere un tempo di attivazione della risposta più lenta. Ma visto che noi in questo tipo di protocollo iniziamo con la chemio, la risposta iniziale è ottenuta dalla chemio: i pazienti ottengono come minimo una stazionarietà della malattia, meglio se una risposta parziale o completa, ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - VesuvioLive : Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante. Gli amici: “Il tuo sorriso brillerà nel cielo” - corgiallorosso : ?? Presentata la nuova maglia per la stagione 2022-23 #AsRoma -