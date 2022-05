Ultime Notizie – Mostre: ‘Caravaggio-ultimo approdo’ con il San Giovanni Battista giacente (Di giovedì 12 maggio 2022) È stata inaugurata oggi la mostra “Caravaggio – ultimo approdo” che è ospitata all’interno della suggestiva chiesa della Badia di Ragusa e che potrà essere fruita fino al 15 ottobre 2022. La mostra, realizzata e organizzata seguendo un preciso percorso tematico dedicato agli episodi significativi della vita di San Giovanni Battista, è curata dal prof. Pierluigi Carofano ed ha nell’opera “San Giovanni Battista giacente” di Caravaggio il fulcro centrale. San Giovanni Battista, anche patrono della città di Ragusa con la Cattedrale dedicata in continuo dialogo di vicinanza con il luogo della mostra, è stato uno dei soggetti più riprodotti nelle pitture di Michelangelo Merisi da Caravaggio anche nella versione bambinesca o appena adolescente nel tema di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) È stata inaugurata oggi la mostra “Caravaggio –approdo” che è ospitata all’interno della suggestiva chiesa della Badia di Ragusa e che potrà essere fruita fino al 15 ottobre 2022. La mostra, realizzata e organizzata seguendo un preciso percorso tematico dedicato agli episodi significativi della vita di San, è curata dal prof. Pierluigi Carofano ed ha nell’opera “San” di Caravaggio il fulcro centrale. San, anche patrono della città di Ragusa con la Cattedrale dedicata in continuo dialogo di vicinanza con il luogo della mostra, è stato uno dei soggetti più riprodotti nelle pitture di Michelangelo Merisi da Caravaggio anche nella versione bambinesca o appena adolescente nel tema di ...

