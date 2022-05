Ultime Notizie – Medicina: esperti a confronto su nuovi obiettivi e scenari socio-sanitari futuri (Di giovedì 12 maggio 2022) Le conquiste in Medicina hanno prolungato l’aspettativa di vita, sconfitto una grande quantità di malattie e prodotto numerosi successi terapeutici, disegnando nuovi scenari per la cura di condizioni considerate inguaribili fino ad un recente passato. Oggi, questo approccio non è più sufficiente e non è più sostenibile. La Medicina moderna deve anche – e soprattutto – garantire che l’essere umano persista in una condizione di salute e di benessere, preservando i sistemi sanitari nazionali, e possibilmente contenendo di riflesso la spesa sociosanitaria. È il messaggio lanciato da 21 esperti, professori universitari di varie facoltà di Medicina italiane, che si sono confrontati – lo scorso 5 maggio – in occasione del convegno dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Le conquiste inhanno prolungato l’aspettativa di vita, sconfitto una grande quantità di malattie e prodotto numerosi successi terapeutici, disegnandoper la cura di condizioni considerate inguaribili fino ad un recente passato. Oggi, questo approccio non è più sufficiente e non è più sostenibile. Lamoderna deve anche – e soprattutto – garantire che l’essere umano persista in una condizione di salute e di benessere, preservando i sisteminazionali, e possibilmente contenendo di riflesso la spesaa. È il messaggio lanciato da 21, professori universitari di varie facoltà diitaliane, che si sono confrontati – lo scorso 5 maggio – in occasione del convegno dal ...

