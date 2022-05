Ultime Notizie – Jacobs: “Mi sono ripreso e oggi ritorno in pista” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Mi sono ripreso, il problema è superato e oggi ritorno in pista”. Lo ha detto il velocista azzurro Marcell Jacobs a quasi una settimana dai problemi gastrointestinali che lo hanno colpito a Nairobi, in Kenya. “Non è stato facilissimo anche perché ero dall’altra parte del mondo, però è tutto risolto nel migliore dei modi e sono contento di tornare a correre”, ha aggiunto il campione olimpico di Tokyo. “Mi sono asciugato tantissimo, però io sono una persona che in cinque giorni recupera quello che ha perso in un mese. Speriamo quindi che anche questa volta sia così. sono stato bravo a nutrirmi nel modo migliore possibile, anche gli esami fatti sono abbastanza buoni, domani ne faremo altri ma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Mi, il problema è superato ein”. Lo ha detto il velocista azzurro Marcella quasi una settimana dai problemi gastrointestinali che lo hanno colpito a Nairobi, in Kenya. “Non è stato facilissimo anche perché ero dall’altra parte del mondo, però è tutto risolto nel migliore dei modi econtento di tornare a correre”, ha aggiunto il campione olimpico di Tokyo. “Miasciugato tantissimo, però iouna persona che in cinque giorni recupera quello che ha perso in un mese. Speriamo quindi che anche questa volta sia così.stato bravo a nutrirmi nel modo migliore possibile, anche gli esami fattiabbastanza buoni, domani ne faremo altri ma ...

Advertising

sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - infoitinterno : Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | Gimbe: giù i contagi ma crescono reinfezioni - FolleSono : RT @11Giuliano: Conseguenze: Scuola,Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante. La città di Salerno è in lutto per la scomparsa di u… -