Ultime Notizie – Incidente sul lavoro oggi, operaio incastrato in macchinario muore nel Bresciano (Di giovedì 12 maggio 2022) Un operaio è morto oggi a Bedizzole, in provincia di Brescia, mentre era al lavoro in un'azienda agricola. L'uomo, di cui non sono note l'età e le generalità, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, ma dinamica dell'Incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il personale del 118, intervenuto sul posto non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo.

