Ultime Notizie – Governo | Renzi | “M5S farà crisi quando è finita la legislatura”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 12 maggio 2022) I 5 stelle “sono abbarbicati alla poltrona, lala farannoè finta la. Hanno talmente paura di andare a casa che prima di fare unasi convertono come hanno fatto su tutto: Tap, Tav, Oimpiadi, Ue, Euro”. E’ l’affondo di Matteodopo le parole pronunciate ieri dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che assicurando di non voler far cadere ilDraghi ha chiesto però di essere ascoltato. I 5 stelle, attaccaa margine dell’incontro organizzato da Iv sulla geo politica del cibo, “sono dei voltagabbana ambulanti, non hanno nessun tipo di ideali se non arrivare al 2023. Non credono nemmeno loro a quello che dicono. Conte dice, ‘basta armi’. Bisognerebbe chiedergli se ha un omonimo che da presidente del Consiglio ha ...