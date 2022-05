Ultime Notizie – Gallitelli (Assopetroli-Assoenergia): ‘Transizione opportunità solo con pluralità fonti’ (Di giovedì 12 maggio 2022) La transizione green “nasconde una serie di minacce, oggi palesate dal conflitto russo ucraino” che “ci porta subito verso la discussione della pluralità delle fonti. La transizione diventa un’opportunità nella misura in cui è in grado di dare la possibilità a una serie di fonti alternative di poter competere e traguardare l’obiettivo“. Lo ha detto Sebastiano Gallitelli, segretario generale Assopetroli-Assoenergia, nel corso della prima edizione del Mobility Forum. “Scelte differenti – ha aggiunto – ci possono mettere a rischio, creano rischi di dipendenza e tenuta della resilienza europea in termini di approvvigionamento dei prodotti energetici”. Inoltre, ha spiegato ancora Gallitelli, “la schizofrenia normativa che accompagna questo processo è un killer della stessa transizione, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) La transizione green “nasconde una serie di minacce, oggi palesate dal conflitto russo ucraino” che “ci porta subito verso la discussione delladelle fonti. La transizione diventa un’nella misura in cui è in grado di dare la possibilità a una serie di fonti alternative di poter competere e traguardare l’obiettivo“. Lo ha detto Sebastiano, segretario generale, nel corso della prima edizione del Mobility Forum. “Scelte differenti – ha aggiunto – ci possono mettere a rischio, creano rischi di dipendenza e tenuta della resilienza europea in termini di approvvigionamento dei prodotti energetici”. Inoltre, ha spiegato ancora, “la schizofrenia normativa che accompagna questo processo è un killer della stessa transizione, ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - zazoomblog : Ultime Notizie – Link Campus University al via decima edizione di ProteoBrains - #Ultime #Notizie #Campus… - CorriereCitta : Cirinnà, Montino e la storia dei 24.000 euro nella cuccia del cane. Il pm archivia: ”Nessun reato” -