Ultime Notizie – Floridia: “Dad ci ha insegnato molto ma anche che formazione è relazione” (Di giovedì 12 maggio 2022) “La dad ci ha insegnato che possiamo fare delle cose, ma ci ha insegnato anche che la formazione è relazione. Quindi la presenza è fondamentale per i ragazzi e i docenti perché è essenza”. A dirlo Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, intervenendo alla presentazione del 10° Rapporto di ricerca dell’Osservatorio permanente sui giovani della Link Campus University. “Dalla ricerca – sottolinea – ho visto che la dad ha impoverito la formazione e la serenità del benessere dei giovani. Per questo accogliamo la richiesta di implementare figure di supporto nelle scuole di aiuto per i giovani, strutturando un nuovo modello di scuola”. “Interessante – fa notare – anche la predisposizione dei giovani verso un lavoro fluido, cerchiamo di assicurare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “La dad ci hache possiamo fare delle cose, ma ci hache la. Quindi la presenza è fondamentale per i ragazzi e i docenti perché è essenza”. A dirlo Barbara, sottosegretaria all’Istruzione, intervenendo alla presentazione del 10° Rapporto di ricerca dell’Osservatorio permanente sui giovani della Link Campus University. “Dalla ricerca – sottolinea – ho visto che la dad ha impoverito lae la serenità del benessere dei giovani. Per questo accogliamo la richiesta di implementare figure di supporto nelle scuole di aiuto per i giovani, strutturando un nuovo modello di scuola”. “Interessante – fa notare –la predisposizione dei giovani verso un lavoro fluido, cerchiamo di assicurare ...

