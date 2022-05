Ultime Notizie – Finlandia subito nella Nato, presidente e premier dicono sì ad adesione (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – La Finlandia accelera sull’adesione alla Nato. Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin hanno annunciato con una dichiarazione congiunta il loro appoggio all’adesione del Paese all’Alleanza atlantica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Laaccelera sull’alla. Ilfinlandese Sauli Niinisto e laSanna Marin hanno annunciato con una dichiarazione congiunta il loro appoggio all’del Paese all’Alleanza atlantica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Attacco hacker russi a siti Italia, anche Difesa e Senato. ? Tutti gli aggiornamenti sul… - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - TuttoASRoma : L’AVVERSARIA – FEYENOORD Rischio finale per Malacia - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 09:10 - #Ultime #Notizie #12-05-2022 #09:10 -