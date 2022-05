Ultime Notizie – Finale Coppa Italia, Juventus-Inter 2-4: trionfo nerazzurro (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inter batte la Juventus 4-2 ai supplementari nella Finale della Coppa Italia e conquista il trofeo. I nerazzurri trionfano al termine di un match ricco di colpi di scena. Barella apre le marcature al 7?, la Juve ribalta il risultato in avvio di ripresa con Morata e Vlahovic. L’Inter pareggia nel Finale col rigore di Calhanoglu e prende il largo all’overtime con la doppietta di Perisic. I milanesi conquistano l’ottava Coppa Italia dopo un digiuno di 11 anni. La Juve finisce la stagione senza trofei per la prima volta dal 2011. LA PARTITA – Le due squadre si studiano, alla ricerca di spazi nella fase di avvio. Ritmo alto, contrasti robusti. Al primo affondo, l’Inter passa in vantaggio. Su azione da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) L’batte la4-2 ai supplementari nelladellae conquista il trofeo. I nerazzurri trionfano al termine di un match ricco di colpi di scena. Barella apre le marcature al 7?, la Juve ribalta il risultato in avvio di ripresa con Morata e Vlahovic. L’pareggia nelcol rigore di Calhanoglu e prende il largo all’overtime con la doppietta di Perisic. I milanesi conquistano l’ottavadopo un digiuno di 11 anni. La Juve finisce la stagione senza trofei per la prima volta dal 2011. LA PARTITA – Le due squadre si studiano, alla ricerca di spazi nella fase di avvio. Ritmo alto, contrasti robusti. Al primo affondo, l’passa in vantaggio. Su azione da ...

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Attacco hacker russi a siti Italia, anche Difesa e Senato. ? Tutti gli aggiornamenti sul… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 42.249 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 56.015. Le vitti… - Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - TuttoSuRoma : #Roma, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con il gas: paura per un 46enne - ontoxy : RT @La7tv: #atlantide In diretta da Kharkiv le ultime notizie sulla #guerra in #Ucraina con Francesca Mannocchi @andreapurgatori https://… -