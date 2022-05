Ultime Notizie – Covid, Oms: “Italia quarta per nuovi contagi e terza per morti in 7 giorni” (Di giovedì 12 maggio 2022) Continua il calo dei contagi e dei morti di Covid-19 a livello globale, a conferma di un trend iniziato a fine marzo. Nella settimana dal 2 all’8 maggio, sono oltre 3,5 milioni i nuovi contagi segnalati (-12% rispetto ai 7 giorni precedenti) e oltre 12mila i nuovi decessi (-25%), per un totale di oltre 514 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni di morti registrati nel pianeta da inizio pandemia. E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità, che indica l’Italia quarta a livello globale per nuove infezioni riportate e terza per nuovi decessi, e rispettivamente seconda in Europa per le due voci. Nel periodo analizzato – si precisa nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Continua il calo deie deidi-19 a livello globale, a conferma di un trend iniziato a fine marzo. Nella settimana dal 2 all’8 maggio, sono oltre 3,5 milioni isegnalati (-12% rispetto ai 7precedenti) e oltre 12mila idecessi (-25%), per un totale di oltre 514 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni diregistrati nel pianeta da inizio pandemia. E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità, che indica l’a livello globale per nuove infezioni riportate eperdecessi, e rispettivamente seconda in Europa per le due voci. Nel periodo analizzato – si precisa nel ...

