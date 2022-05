Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 3.932 contagi e 7 morti: bollettino 12 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 3.932 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.716.332, mentre gli attualmente positivi sono 53.295. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.563. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 113. Nella giornata di ieri sono state effettuate 762 vaccinazioni anti-Covid. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 3.932 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 7. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.716.332, mentre gli attualmente positivi sono 53.295. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.563. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 113. Nella giornata di ieri sono state effettuate 762 vaccinazioni anti-. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

