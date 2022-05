Ultime Notizie – Colombia, Ingroia: “Come mai Pecci non era protetto?” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Io non ho conosciuto personalmente Marcelo Pecci, ma lo conoscevo di fama anche perché qualche anno fa partecipammo, seppur in giornate diverse, allo stesso convegno-seminario in America Latina sulla lotta al narcotraffico. Avendo lavorato per anni in America Latina conosco l’efferatezza dei narcos Colombiani e messicani, in collegamento anche con le mafie italiane. Il tutto a dimostrazione che le mafie globali costituiscono ancora oggi l’emergenza numero uno e che non bisogna mai abbassare la guardia né in America Latina né in Italia. Mentre da noi si alimenta l’illusione che la mafia è stata sconfitta o confinata nei suoi territori di origine”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, che per qualche tempo ha lavorato in Sudamerica. “Come dimostra anche la limitazione della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Io non ho conosciuto personalmente Marcelo, ma lo conoscevo di fama anche perché qualche anno fa partecipammo, seppur in giornate diverse, allo stesso convegno-seminario in America Latina sulla lotta al narcotraffico. Avendo lavorato per anni in America Latina conosco l’efferatezza dei narcosni e messicani, in collegamento anche con le mafie italiane. Il tutto a dimostrazione che le mafie globali costituiscono ancora oggi l’emergenza numero uno e che non bisogna mai abbassare la guardia né in America Latina né in Italia. Mentre da noi si alimenta l’illusione che la mafia è stata sconfitta o confinata nei suoi territori di origine”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Antonio, che per qualche tempo ha lavorato in Sudamerica. “dimostra anche la limitazione della ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - VesuvioLive : COVID CAMPANIA/ Aumenta l’incidenza ma gli ospedali si svuotano: bollettino 12 maggio 2022 - infoitinterno : ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Reggio Emilia: anziano trovato morto in un pozzo -