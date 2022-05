Ultime Notizie – Carburanti, prezzi oggi: sale ancora benzina, cala diesel (Di giovedì 12 maggio 2022) Prezzo Carburanti oggi in Italia, ancora un rialzo per la benzina e un ribasso sul gasolio. Nuovi movimenti questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei Carburanti dei maggiori marchi. Contrastato anche l’andamento delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: benzina self service in aumento a 1,83 euro/litro, gasolio in calo a 1,843 euro/litro. ancora in discesa sia il Gpl (0,842 euro/litro) che il metano (1,884 euro/kg). Balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Brent in aumento a 106 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Prezzoin Italia,un rialzo per lae un ribasso sul gasolio. Nuovi movimenti questa mattina sui listini deiconsigliati deidei maggiori marchi. Contrastato anche l’andamento delle medie nazionali deipraticati alla pompa:self service in aumento a 1,83 euro/litro, gasolio in calo a 1,843 euro/litro.in discesa sia il Gpl (0,842 euro/litro) che il metano (1,884 euro/kg). Balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Brent in aumento a 106 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae ridotto di un ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Attacco hacker russi a siti Italia, anche Difesa e Senato. ? Tutti gli aggiornamenti sul… - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - TuttoASRoma : L’AVVERSARIA – FEYENOORD Rischio finale per Malacia - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 09:10 - #Ultime #Notizie #12-05-2022 #09:10 -