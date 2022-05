Ultime Notizie – Bonus 200 euro, a chi spetta: pensionati e autonomi, come richiederlo (Di giovedì 12 maggio 2022) Bonus 200 euro per lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e stagionali, disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza. A chi spetta il contributo? come richiederlo?Il decreto Aiuti ha introdotto il contributo destinato in particolare ai cittadini con redditi più bassi. come ricorda laleggepertutti.it, il Bonus 200 euro viene garantito una tantum, quindi una sola volta, a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 35mila euro. La misura interessa oltre 30 milioni di italiani. Ne hanno diritto, infatti: lavoratori dipendenti; lavoratori autonomi; pensionati; percettori di Reddito di cittadinanza; disoccupati che nel mese di giugno ricevono l’assegno di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022)200per lavoratori dipendenti ee stagionali, disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza. A chiil contributo??Il decreto Aiuti ha introdotto il contributo destinato in particolare ai cittadini con redditi più bassi.ricorda laleggepertutti.it, il200viene garantito una tantum, quindi una sola volta, a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 35mila. La misura interessa oltre 30 milioni di italiani. Ne hanno diritto, infatti: lavoratori dipendenti; lavoratori; percettori di Reddito di cittadinanza; disoccupati che nel mese di giugno ricevono l’assegno di ...

