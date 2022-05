Ultime Notizie – Azovstal, Kiev: trattative per evacuare feriti da acciaieria Mariupol (Di giovedì 12 maggio 2022) Negoziati in corso per evacuare medici e feriti dall’acciaieria Azovstal, a Mariupol, dove sono asserragliati i militari ucraini del battaglione Azov. “Su richiesta del presidente Zelensky stiamo conducendo dei negoziati molto complicati in merito all’evacuazione da Azovstal. Chiedo a tutti coloro che non sono coinvolti di non commentare pubblicamente e non creare disinformazione. In questo momento si sta parlando di portare via 38 dei militari gravemente feriti. Stiamo lavorando passo a passo. Dopo aver scambiato loro andremo avanti. Ora non ci sono negoziati in corso su 500 o 600 persone come hanno diffuso alcuni media”, dice su Telegram è la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, smentendo le voci relative a trattative per l’evacuazione di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Negoziati in corso permedici edall’, a, dove sono asserragliati i militari ucraini del battaglione Azov. “Su richiesta del presidente Zelensky stiamo conducendo dei negoziati molto complicati in merito all’evacuazione da. Chiedo a tutti coloro che non sono coinvolti di non commentare pubblicamente e non creare disinformazione. In questo momento si sta parlando di portare via 38 dei militari gravemente. Stiamo lavorando passo a passo. Dopo aver scambiato loro andremo avanti. Ora non ci sono negoziati in corso su 500 o 600 persone come hanno diffuso alcuni media”, dice su Telegram è la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, smentendo le voci relative aper l’evacuazione di ...

Advertising

sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - GiaPettinelli : Covid: 39.317 positivi e130 vittime nelle ultime 24 ore - maola_varalli : RT @DomaniGiornale: ?? La #Russia potrebbe chiudere già domani le forniture di gas alla #Finlandia in risposta all’annuncio dell’intenzione… -