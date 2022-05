Ultimatum di Investcorp al Milan: 'I soldi ci sono. Non ammissibile la gestione della trattativa di Elliott' (Di giovedì 12 maggio 2022) Investcorp lancia un Ultimatum al Milan: i soldi sono sul tavolo, se Elliott vuole cedere la società sa cosa deve fare. Il fondo del Bahrain non è contento degli ultimi sviluppi della trattativa e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 12 maggio 2022)lancia unal: isul tavolo, sevuole cedere la società sa cosa deve fare. Il fondo del Bahrain non è contento degli ultimi sviluppie ...

Advertising

cinessiani1 : RT @Gazzetta_it: Ultimatum di Investcorp al Milan: i soldi ci sono, non ammissibile la gestione della trattativa di Elliott - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Ultimatum di Investcorp al Milan: i soldi ci sono, non ammissibile la gestione della trattativa di Elliott - Gazzetta_it : Ultimatum di Investcorp al Milan: i soldi ci sono, non ammissibile la gestione della trattativa di Elliott - sportli26181512 : Ultimatum di Investcorp al Milan: 'I soldi ci sono. Non ammissibile la gestione della trattativa di Elliott': Ultim… -