Ue, Ursula Von der Leyen: “Oggi la Russia è la principale minaccia per l’ordine mondiale” (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’Unione europea vuole avere un ruolo più attivo nell’Indo-pacifico e maggiori responsabilità in questa regione che è così vitale per la nostra prosperità”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante la conferenza stampa a margine del vertice Ue-Giappone. “Ciò mi porta alla questione della Russia, che è Oggi la maggiore minaccia per l’ordine mondiale, con la barbarica guerra contro l’Ucraina”, ha aggiunto. In ballo “non solo il futuro dell’Ucraina”, ha detto la presidente, “non solo il futuro dell’Europa, ma quello delle regole su cui si basa l’ordine mondiale e ciò rende ancora più essenziale che l’Unione europea e il Giappone stringano maggiormente la propria relazione” L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’Unione europea vuole avere un ruolo più attivo nell’Indo-pacifico e maggiori responsabilità in questa regione che è così vitale per la nostra prosperità”, ha detto la presidente della Commissione europea,Von der, durante la conferenza stampa a margine del vertice Ue-Giappone. “Ciò mi porta alla questione della, che èla maggioreper, con la barbarica guerra contro l’Ucraina”, ha aggiunto. In ballo “non solo il futuro dell’Ucraina”, ha detto la presidente, “non solo il futuro dell’Europa, ma quello delle regole su cui si basae ciò rende ancora più essenziale che l’Unione europea e il Giappone stringano maggiormente la propria relazione” L'articolo proviene da Il ...

