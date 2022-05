Ue condanna l’Italia, violati i limiti della qualità dell’aria (Di giovedì 12 maggio 2022) La corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per il mancato rispetto “sistematico e continuativo”, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto in varie zone concernente la qualità dell’aria e, accogliendo il ricorso della Commissione Europa, per la mancata adozione, a partire dall’11 giugno 2011, di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite di NO2. Per la sentenza della Corte europea l’Italia “ha violato gli obblighi” con particolare riferimento alle zone di Torino, Brescia, Milano, Bergamo, Genova, Roma e Firenze. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 12 maggio 2022) La corte di Giustizia dell’Unione Europea hatoper il mancato rispetto “sistematico e continuativo”, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto in varie zone concernente lae, accogliendo il ricorsoCommissione Europa, per la mancata adozione, a partire dall’11 giugno 2011, di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite di NO2. Per la sentenzaCorte europea“ha violato gli obblighi” con particolare riferimento alle zone di Torino, Brescia, Milano, Bergamo, Genova, Roma e Firenze. L'articolo proviene da Nuova Società.

