**Ucraina: Zelensky racconta dramma sua terra, 'Welcome to Ukraine' e conquista Atlantic Council** (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "Welcome to Ukraine", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla platea raccolta a Washington per la serata di gala dell'Atlantic Council che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. Il presidente ucraino narra il dramma del suo popolo e delle città sotto attacco dei russi, narra, tra gli altri, del violinista che suona mentre l'allarme anti-bombe urla agli ucraini di portarsi al riparo, delle vittime riportando le loro storie, di anziani e giovani, di adolescenti che hanno perso la vita. La platea, in smoking e vestiti eleganti, si commuove, c'è chi non trattiene le lacrime. "Welcome to Ukraine", chiude Zelensky dopo aver portato il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "to", dice il presidente ucraino Volodymyralla platea raccolta a Washington per la serata di gala dell'Council che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. Il presidente ucraino narra ildel suo popolo e delle città sotto attacco dei russi, narra, tra gli altri, del violinista che suona mentre l'allarme anti-bombe urla agli ucraini di portarsi al riparo, delle vittime riportando le loro storie, di anziani e giovani, di adolescenti che hanno perso la vita. La platea, in smoking e vestiti eleganti, si commuove, c'è chi non trattiene le lacrime. "to", chiudedopo aver portato il ...

Advertising

NicolaPorro : ?? In tempo di guerra, scatta la “censura”. Ecco cosa sta succedendo in #Ucraina ?? - Adnkronos : #Ucraina: #Zelensky ha decretato un minuto di silenzio in tutta la nazione ogni giorno alle 9 in onore delle vittim… - ladyonorato : Ecco la prova di quanto la narrazione delle nostre reti tv sia propaganda ucraina in purezza, che manipola notizie… - mamarzi : RT @strange_days_82: Ottimo intervento di Capuozzo. #QuartaRepubblica #Capuozzo #Biden #Putin #Zelensky #Russia #Ucraina #USA #NATO #AzovBa… - 618Q1 : RT @ChanceGardi: Il presidente Porošenko fu eletto con il 54,7% dei voti e inneggia al nazista Stepan Bandera, che l'Ucraina ritiene un ero… -