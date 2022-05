Ucraina: Zelensky, 'nazione migliori difensori, dietro coraggio storie vere' (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "Siamo la nazione dei migliori difensori. dietro il coraggio e la saggezza del nostro popolo ci sono migliaia di storie vere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo con un videomessaggio alla serata di gala dell'Atlantic Council in corso a Washington e che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "Siamo ladeiile la saggezza del nostro popolo ci sono migliaia di". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo con un videomessaggio alla serata di gala dell'Atlantic Council in corso a Washington e che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi.

