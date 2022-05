Ucraina: Zelensky, 'difendere nostra Paese vuol dire difendere Europa e tutto il mondo' (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "C'è chi è morto difendendo la nostra terra e difendere la nostra terra vuol dire difendere anche l'Europa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo con un videomessaggio alla serata di gala dell'Atlantic Council in corso a Washington e che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. "Gli ucraini difendono la nostra terra e tutto il mondo", ha aggiunto poi in un successivo passaggio del suo accorato videomessaggio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "C'è chi è morto difendendo laterra elaterraanche l'". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo con un videomessaggio alla serata di gala dell'Atlantic Council in corso a Washington e che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. "Gli ucraini difendono laterra eil", ha aggiunto poi in un successivo passaggio del suo accorato videomessaggio.

