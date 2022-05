Ucraina, Von der Leyen: "In gioco ordine mondiale". Missili vicino a Zaporizhzhia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) - "Accolgo con favore la posizione decisa che il Giappone ha assunto di fronte all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Come l'Ue, il Giappone comprende la posta in gioco qui. Non solo il futuro dell'Ucraina. Non solo il futuro dell'Europa. Ma il futuro di un ordine mondiale basato su regole". A scriverlo, su Twitter, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che a Tokio ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida assieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Diciotto Missili russi vicino a Zaporizhzhia, un morto La Russia ha lanciato 18 Missili contro l'area urbana di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce il Kyiv ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) - "Accolgo con favore la posizione decisa che il Giappone ha assunto di fronte all'aggressione della Russia contro l'. Come l'Ue, il Giappone comprende la posta inqui. Non solo il futuro dell'. Non solo il futuro dell'Europa. Ma il futuro di unbasato su regole". A scriverlo, su Twitter, è stata la presidente della Commissione Europea Ursula Von der, che a Tokio ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida assieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Diciottorussi, un morto La Russia ha lanciato 18contro l'area urbana di Komyshuvakha, nella regione di. Lo riferisce il Kyiv ...

Advertising

GiovaQuez : Von der Leyen: 'Sono lieta di annunciare altri 200 milioni di euro di aiuti umanitari dell'Ue per l'Ucraina. Con qu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - MariaDellaMoni6 : La Russia 'è oggi la minaccia più diretta all'ordine mondiale con la barbara guerra contro l'Ucraina e il suo preoc… - italiaserait : Ucraina, Von der Leyen: “In gioco ordine mondiale”. Missili vicino a Zaporizhzhia -