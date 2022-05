Ucraina, Santa Sede: Kiev ha bisogno delle armi per difendersi (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'Ucraina ha diritto di difendersi e ha bisogno delle armi per farlo, però bisogna essere molto prudenti" perchè "non vogliamo entrare di nuovo in una corsa al riarmo, e poi questa è una guerra più ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'ha diritto die haper farlo, però bisogna essere molto prudenti" perchè "non vogliamo entrare di nuovo in una corsa al riarmo, e poi questa è una guerra più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le truppe russe hanno distrutto con un missile il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svya… - demi__meri : La santa alleanza Italia ?? Ucraina #Eurovision #ESC2022 - xLightingBlade : @69Rabbits7 @hampelotto2 @Sargans2 Uè uè, come procede il genocidio in ucraina? Ah i russi le stanno prendendo di santa ragione? Spiaze - IrenePerfetti : RT @rtl1025: ???? In fuga dalla guerra una bimba ucraina di tre mesi affetta da una rara malattia genetica è stata curata dalle équipe della… - iviaggidelcuore : RT @MissioniDBosco: È iniziata una nuova stagione de @iviaggidelcuore di don Davide Banzato: continuano i racconti dalle missioni salesiane… -