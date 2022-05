Ucraina, Russia: “All’Onu nuove prove su attività biologiche militari Usa” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia presenterà nuove prove delle presunte attività biologiche militari statunitensi in Ucraina nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in programma domani. Lo ha annunciato il vice inviato russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyanskiy, sul suo canale Telegram, secondo quanto riporta l’agenzia Sputnik. “Abbiamo chiesto una riunione aperta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per presentare nuove prove sui programmi biologici militari eseguiti presso i biolab statunitensi in Ucraina. L’incontro è previsto per domani alle 10 ora di New York (le 16 in Italia, ndr)”, ha scritto Polyanskiy. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Lapresenteràdelle presuntestatunitensi innel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in programma domani. Lo ha annunciato il vice inviato russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyanskiy, sul suo canale Telegram, secondo quanto riporta l’agenzia Sputnik. “Abbiamo chiesto una riunione aperta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per presentaresui programmi biologicieseguiti presso i biolab statunitensi in. L’incontro è previsto per domani alle 10 ora di New York (le 16 in Italia, ndr)”, ha scritto Polyanskiy. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

