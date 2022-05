Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Picierno (Pd), 'richiesta adesione Finlandia a Nato è storica' - - CCKKI : RT @Ecatetriformis: @CCKKI @MadeInSicilyyyy @fattoquotidiano PD e sinistra nella stessa frase oramai è un ossimoro esemplare. Le ultime usc… - Ecatetriformis : @CCKKI @MadeInSicilyyyy @fattoquotidiano PD e sinistra nella stessa frase oramai è un ossimoro esemplare. Le ultime… - RosaRossa72 : RT @GiovyDean: #Picierno (PD) ammette di non essere esperta dell'uso di armi per difesa/attacco, ma è certa che gli ucraini le stiano usand… - ServalliFulvio : RT @francofontana43: Sentire straparlare sull’Ucraina il nostro (ahimè) ministro degli Esteri Di Maio o, anche, la nostra vice presidente d… -

Liberoquotidiano.it

... alla Scuola Holden di Torino si celebra la 'Giornata dell'Europa per la pace, in solidarietà con l'alla presenza della vice presidente del Parlamento europeo, Pina. "In questo ...L'invasione russa inha però posto all'attenzione del continente nuove e importanti ... Partecipano la Vicepresidente del Parlamento europeo Pina, la Commissaria europea per l'... Ucraina: Picierno (Pd), 'richiesta adesione Finlandia a Nato è storica' Se con il conflitto in Ucraina Putin voleva dividere l’Europa e indebolire l’Alleanza atlantica, ha già fallito". Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente del Parlamento Ue, su twitter.(ANSA) - BRUXELLES, 12 MAG - "La richiesta della Finlandia di aderire alla Nato è una decisione storica. Se con il conflitto in Ucraina Putin voleva dividere l'Europa e indebolire l'Alleanza atlantica ...