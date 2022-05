Ucraina: Marcucci, 'Lega e M5S guardano a sondaggi, su armi già votato' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Non temo nuove polemiche sulle armi, neanche quando Draghi verrà in Parlamento la prossima settimana. I continui distinguo di Lega e M5S, guardano solo ai sondaggi, ma sulla questione del sostegno militare all'Ucraina, l'Aula si è già espressa in modo eloquente". Lo dice il senatore Pd, Andrea Marcucci, alle telecamere di Mediaset. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Non temo nuove polemiche sulle, neanche quando Draghi verrà in Parlamento la prossima settimana. I continui distinguo die M5S,solo ai, ma sulla questione del sostegno militare all', l'Aula si è già espressa in modo eloquente". Lo dice il senatore Pd, Andrea, alle telecamere di Mediaset.

