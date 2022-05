Ucraina | Letta | ' stop invio armi? Decideremo insieme maggioranza | governo e Ue'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Dopo terzo decreto basta con l'diin? "Noi discuteremo in Parlamento giovedì prossimo quando verrà il presidente del Consiglio e sulla base di quello che dirà il presidente del Consiglio in Parlamentoi passaggi successivi e licome, comee con i nostri alleati europei". Così Enricoa Piazza Pulita in onda stasera su La7 a proposito delle parole di Giuseppe Conte.

Difficile persino per Enrico, che ha sempre cercato di salvare il progetto di un 'campo largo'...ha mai espresso una posizione molto diversa dal suo predecessore sull'invasione russa dell'Il senatore del M5s, in pratica, dice ai russi che la sua posizione sulla crisiè la stessa ... raduna la 'plutocrazia mondiale' che tutto controlla, includendo tra questi sia Enrico(suo ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Dopo terzo decreto basta con l'invio di armi in Ucraina "Noi discuteremo in Parlamento giovedì prossimo quando verrà il presidente del Consiglio e sulla base di quello che ...Vista - 'Credo che la visita di Draghi a Washington sia stata importante per l'Italia e per l'Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Draghi ha ben rappresentato l'Italia e la nostra vogli ...