(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Da me sentirete parole che aiutino a far sì che il Paese sia unito, setrova l’e l’Ue divisa hasua”. Così Enricoa Piazzapulita su La7, parlando del conflitto-Russia. “In questo momento – rimarca – c’è fondamentale bisogno di posizioni comuni sia inche a livello europeo. Io ho incontrato Giuseppe Conte. Abbiamo discusso, abbiamo parlato, abbiamo dei punti d’intesa e dei punti su cui esistono differenze ma insieme dobbiamo farlo, insieme a una maggioranza che sostiene il governo. Se Draghi ha una maggioranza che lo sostiene può dire le cose importanti che ha detto a Washington e poi insieme all’Europa. Se ci dividiamo facciamo il gioco di ...

Advertising

ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - EnricoLetta : Promessa irrealistica a ????di adesione immediata all’UE porterà frustrazione. Li spingerà a rivolgersi sempre più ve… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - zazoomblog : Ucraina: Letta Finlandia nella Nato? scelta scellerata Putin ha messo paura a tutti - #Ucraina: #Letta #Finlandia… - fisco24_info : Ucraina, Letta: 'Se Italia e Ue divisi, Putin ha vinto metà della sua guerra': (Adnkronos) - 'Stop invio armi? Deci… -

: pace si può fare perchéresiste vedi anche, come cambierà l'impegno italiano e le armi in arrivo Il segretario del Pd Enricoha invece commentato: 'L'intera comunità ...Lo ripeto, credo che ci sia una concentrazione di armamenti insufficiente". Ma il segretario del Pd, Enrico, sempre alla trasmissione di Formigli su La7 replica: "Ascolteremo Draghi ...Roma, 12 mag. (askanews) - Cappellino e polo verde militare con il simbolo di un teschio che tiene un coltello fra i denti, Marat Gabidullin ...Così Enrico Letta a Piazzapulita su La7, parlando del conflitto Ucraina-Russia. “In questo momento – rimarca – c’è fondamentale bisogno di posizioni comuni sia in Italia che a livello europeo. Io ho ...